عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز، في منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في أول قرار رسمي من أجل تشكيل فريق عمله وإدارته القادمة بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية.وقال في بيان نشره، اليوم (الجمعة)، على حساباته الرسمية: «إن وايلز ( 67 عاماً)، والتي توصف بالمرأة الحديدية، ساعدته على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي».ويعرف عن وايلز التي قلما تظهر في مقابلات تلفزيونية أو حتى صور، ونادرا ما تلقي خطابات، بأنها امرأة صلبة وهادئة في آن، كما أنها تتمتع بمعرفة واسعة في العديد من الملفات، وتملك نحو 40 سنة من العمل السياسي والانتخابي.واعتبر النائب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا كارلوس كوربيلو، أن وايلز واحدة من أكثر الأشخاص أهمية في السياسة الأمريكية حالياً.وكان ترمب كشف أنه ينوي تكليف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بإجراء «عملية تدقيق شاملة» في الإدارة الأمريكية بغية إصلاحها إصلاحا جذريا، وهي مهمّة قبلها أثرى أثرياء العالم.وأنفق الملياردير الأمريكي صاحب «سبايس إكس»، و«تسلا» أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته الشخصية لدفع الناخبين إلى التصويت لترمب.