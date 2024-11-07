قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، واتخذت قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.



يذكر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت في 31 أكتوبر سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد أمس (الأربعاء)، اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.