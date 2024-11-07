قتل 46 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال في غزة بينهم 36 في شمال القطاع المنكوب، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مستوطنة.وأكد شهود عيان أن غارة إسرائيلية على مدرسة شحيبر، التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، أودت بحياة 10 مدنيين و30 جريحا. وقتل 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة. وقتل 5 وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على منزلين في جباليا النزلة، ونقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى المستشفى المعمداني في غزة.وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي زرعت براميل متفجرات داخل الأحياء السكنية في منطقة الخزان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأظهرت الصور حجم الدمار الذي تعرضت له المنطقة.في غضون ذلك، تحاصر قوات الاحتلال مناطق شمالي القطاع، لليوم الـ34، وسط قصف مدفعي متواصل. وتحدثت المصادر أن الاحتلال يمنع عمل طواقم الدفاع المدني من أداء مهماتها، مما يحول دون انتشال جثث الشهداء.ولا تزال قوات الاحتلال تواصل منع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى شمال القطاع منذ أكثر من شهر، وسط استمرار حصار العائلات في مخيم جباليا وبيت لاهيا التي تطلق مناشدات لإنقاذها.من جهته، قال المتحدث باسم مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس صالح الهمص: «إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة جريمة ممنهجة ضد العاملين في الحقل الصحي». وطالب منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بمتابعة الأوضاع الخطيرة التي يعيشها المدنيون شمالي قطاع غزة.وأفصحت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن قوات الجيش تعمل على فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، ولا تعتزم السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.ومنذ أكثر من شهر، يواصل الجيش اجتياحه شمال قطاع غزة، وأنذر الفلسطينيين بالتوجه إلى منطقة المواصي في الجنوب.