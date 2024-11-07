دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب إلى التفاوض مع بلاده بشأن أوكرانيا من أجل تجنب تدمير الشعب الأوكراني، حسب قوله.وقال لافروف خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين من دول مجاورة لروسيا اليوم (الخميس): «الآن بما أن الوضع في ساحة المعارك ليس مواتياً لنظام كييف، أصبح لدى الغرب خياران: مواصلة تمويل أوكرانيا وتدمير شعبها أو الاعتراف بالواقع الراهن وبدء التفاوض»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».واعتبر وزير الخارجية أن «الغرب يفقد زعامته الاقتصادية والسياسية والأخلاقية»، وأن الآمال الغربية في هزيمة روسيا «فشلت».وكان الكرملين قال أمس (الأربعاء) إنه سيحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، الذي أُعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية، على أساس أفعاله. وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «سنستخلص استنتاجات مبنية على خطوات ملموسة وكلمات ملموسة».يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية بلغت أدنى مستوياتها مذ شنت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في شهر فبراير 2022.وسبق أن عرض الرئيس بوتين في منتصف يونيو الماضي شروطه لوقف النار والتفاوض مع أوكرانيا، وطلب انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، شرق وجنوب أوكرانيا، بعد أن سيطرت قواته على أجزاء منها. كما اشترط تخلي السلطات الأوكرانية عن طموحاتها ومساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي من أجل بدء المفاوضات. إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتبر تلك الشروط استسلاماً صريحاً وليس سلاماً أو تفاوضاً، وتمسك باسترجاع سيادة بلاده على أراضيها.