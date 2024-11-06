فيما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أنه حقق فوزا سياسيا لم تشهده البلاد من قبل، تدفقت التهاني من رؤساء وقادة حول العالم.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول المهنّئين، مبديا استعداده للعمل مع الرئيس الجمهوري في ظل الاحترام والطموح.بدوره، هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ترمب بفوزه في الانتخابات وتمنى له النجاح في تحقيق مصالح الأمريكيين. وقال: أتطلع لأن نصل مع ترمب لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي. كما هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ترمب بفوزه، مؤكدا تطلعه للعمل معه في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوز ترمب أعظم عودة في التاريخ، معتبرا في بيان صدر اليوم (الأربعاء)، عن مكتبه، أنه التزام متجدد قوي بالتحالف بين الولايات المتحدة وبلاده.وهنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ترمب على فوزه، مؤكدا أنه سيبقي الناتو قويا. وقال في بيان: قيادته ستكون أساسية لإبقاء تحالفنا قويا، مضيفا: أتطلع إلى العمل معه مجددا لتعزيز السلام من خلال حلف شمال الأطلسي.وكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة إكس: أتطلع للعمل معكم في السنوات القادمة، أعلم أن العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي لسنوات قادمة.فيما قال الرئيس الأوكراني فولديميرزيلينسكي على منصة إكس: أقدر التزام الرئيس ترمب بنهج تحقيق السلام باستخدام القوة في الشؤون العالمية، قبل أن يضيف: «هذا هو بالضبط المبدأ الذي يمكن أن يجعل إحلال السلام العادل في أوكرانيا أقرب من الناحية العملية».وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه يتطلع إلى تجديد التعاون مع ترمب لتعزيز الشراكة العالمية والاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأضاف في منشور: «لنعمل من أجل تحسين أحوال شعبنا وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار عالميا».وهنأت رئيسة الوزراء بإيطاليا جورجيا ميلوني، ترمب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين.وقالت في منشور على منصة إكس: إن إيطاليا والولايات المتحدة يربطهما تحالف لا يتزعزع.وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتز، ترمب على فوزه، مؤكدا أن البلدين سيواصلان العمل معا لصالح مواطنيهما. وكتب على منصة إكس: «عملت ألمانيا والولايات المتحدة معا بنجاح لفترة طويلة لتعزيز الرخاء والحرية على جانبي الأطلسي. وسنواصل القيام بذلك لصالح مواطنينا».واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن فوز ترمب بمثابة فرصة لتسهيل إنهاء الصراع في أوكرانيا. وقال إن الولايات المتحدة دولة غير صديقة، لافتا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ليس لديه خطة لتهنئة المرشح الجمهوري دونالد ترمب على فوزه.وأضاف بيسكوف أن العلاقات الروسية-الأمريكية في أدنى مستوياتها تاريخيا، ومصيرها المستقبلي يعتمد على الإدارة الأمريكية. وأكد أن بوتين منفتح على الاتصالات والحوار مع الولايات المتحدة.وأفاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه يتطلع للعمل معا من أجل تعزيز العلاقات على نحو أكبر بين البلدين خلال فترة رئاسته.