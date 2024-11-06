أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من مقر حملته وأمام أنصاره في فلوريدا، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال في خطاب النصر اليوم (الأربعاء): «أمريكا ستدخل عصراً ذهبياً».، مضيفاً: حققنا نصراً سيسمح بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، نفوز في كل الولايات المتأرجحة وسنصل إلى 315 صوتاً بالمجمع الانتخابي. وأكد ترمب في كلمته أنه فاز في التصويت الشعبي وفي الولايات المتأرجحة.وتعهد في كلمة أمام عدة آلاف من المؤيدين الذين يتجمعون في بالم بيتش بقيادة أمريكا للتعافي. وقال "نحن صنعنا التاريخ اليوم"، مضيفا "تجاوزنا العديد من العقبات التي لم يتوقع أحد أن نتجاوزها".وشكر الأمريكيين على انتخابه رئيسا لأربع سنوات أخرى ، مؤكدا أنه سيقاتل من أجلكم كل يوم". ووصف ترمب هذا النصر بأنه رائع وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مضيفا "أمريكا أعطتنا تفويضا رائعا، وحصلنا على الأغلبية في مجلس الشيوخ". وقدم الشكر لعائلته على دعمهم، ومايك جونسون رئيس مجلس النواب على عمله الرائع ، والملياردير إيلون ماسك "على دعمه". وعن خططه المقبلة، قال ترمب "يجب إغلاق الحدود، وعلى المهاجرين الدخول بشكل شرعي". وفي رسالة طمأنة للأمريكيين، : "سنسدد الديون ونخفض الضرائب". ومضى قائلا "لم يكن لدينا أي حروب طوال فترة حكمي الأولى سوى القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنه سيوقف الحروب ونجعل الجيش الأمريكي قويا .وأعلنت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أنها لن تلقي كلمة خلال ليلة الانتخابات، بحسب أحد مستشاريها.وكان ترمب قال لإذاعة محلية في بنسلفانيا: إنه إذا فاز بهذه الولاية المهمة سوف يفوز «بكل شيء». وأضاف: «سوف نجعل هذه الدولة أعظم مما كانت عليه من قبل، ولكن يتعين عليكم البقاء في الصفوف». وأكمل: «لا تدعوهم يقومون بإبطائكم. لديكم الحق القانوني المطلق للتصويت لأنه إذا فزنا في بنسلفانيا، إذا فزنا بالكومونولث القديم الجيد، سوف نفوز بكل شيء».