فيما قالت وكالة ريا نوفوستي للأنباء إن السفارة الروسية في واشنطن نفت أي تدخل لموسكو في الانتخابات الأمريكية، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أنه تم إخلاء مركز اقتراع بمقاطعة لاباز بولاية أريزونا بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة.وأفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية بتمديد التصويت بمقاطعة كليرفيلد بولاية بينسلفانيا حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي بعد تهديد بوجود قنبلة.ونقلت الشبكة عن مسؤول أمني قوله إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع بـ4 ولايات.وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد قال في بيان إنه على علم بتهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع في عدة ولايات، ويبدو أن العديد منها صادر عن أسماء نطاقات إنترنت روسية، مشيراً إلى أنه لم يتم اعتبار أي من هذه التهديدات جديا حتى الآن، داعيا السكان إلى إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بأي نشاط مشبوه.