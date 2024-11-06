فيما أغلقت صناديق اقتراع في ولايتي كنتاكي وإنديانا بحلول الساعة السادسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبدأت عملية فرز الأصوات، قال الرئيس السابق المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب في الساعات الأولى اليوم (الأربعاء) إن هناك الكثير من الأحاديث عن تزوير واسع للانتخابات في مدينة فيلادلفيا، موضحاً أن قوات إنفاذ القانون في طريقها إلى المكان.غير أن المدعي العام لمنطقة فيلادلفيا لاري كراسنر رد في بيان على منشور ترمب بالقول: «الحديث الوحيد عن الغش كان من المرشح الجمهوري»، مضيفاً: «لا يوجد أساس واقعي على الإطلاق من أجهزة إنفاذ القانون لدعم هذا الادعاء، وإذا كان لدى دونالد ترمب أي حقائق لدعم مزاعمه، فنحن نريدها الآن».وقالت شرطة مدينة فيلادلفيا: لا علم لدينا بما أشار إليه المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب على منصة «تروث سوشال»، بشأن مزاعم تزوير كبير، أو بوجود أي مشكلات بالتصويت تتطلب تدخل هيئات إنفاذ القانون.وتعد فيلادلفيا أكبر المدن من حيث عدد السكان في ولاية بنسلفانيا، وأكبر الولايات السبع المتأرجحة التي ستحسم نتيجة السباق نحو البيت الأبيض.وكان ترمب قد طالب الأمريكيين بالمشاركة في الانتخابات، قائلاً «اذهبوا للتصويت، فلا يزال هناك وقت».بالمقابل، توقع مساعدو المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أن يعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب النصر قبل إعلان الفائز في الانتخابات، بحسب ما أوردت شبكة (سي إن إن)، لكن متحدثة باسم ترمب نفت حدوث ذلك وقالت: لا نعتقد أن ترمب سيعلن فوزه قبل إعلان نتائج الانتخابات بل سيراقب عملية التصويت الليلة، وسيخاطب مؤيديه في الوقت المناسب.وقال مستشاران يعملان مع هاريس، إن حملتهم لن تترك مزاعم ترمب دون رد إذا لجأ لهذه الخطوة، وقال مستشارون لحملة هاريس إن مرشحتهم تخطط لتكون متشددة للغاية بشأن هذا الأمر.في الوقت ذاته، دعا دونالد ترمب جونيور، نجل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، الناخبين الجمهوريين إلى توثيق أي تجاوزات في مراكز الاقتراع، مشدداً خلال مقابلة مع شبكة (نيوز ماكس) على ضرورة الذهاب لمراكز الاقتراع والتصويت لصالح والده.