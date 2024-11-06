فيما ذكرت شبكة «إن.بي.سي» نيوز الأمريكية أن 18 ولاية والعاصمة واشنطن، وضعت قوات الحرس الوطني في حالة تأهب من أجل دعم جهود تأمين الانتخابات الرئاسية بما فيها الولايات المتأرجحة، أعلنت شرطة الكونغرس الأمريكي اليوم (الثلاثاء) اعتقال شخص بحوزته شعلة ومسدس طلقات مضيئة، مؤكدة أن ذلك يأتي في ظل تأهب أمني في أنحاء البلاد لتأمين الانتخابات الرئاسية.وقالت شرطة الكابيتول (مبنى الكونغرس الأمريكي)، إنها أوقفت رجلاً أثناء فحص أمني في مركز زوار الكابيتول كانت تنبعث منه رائحة الوقود، وكان يحمل مسدس إشارات وشعلة، فيما قالت الشرطة إنها لا تزال تحقق في الأمر.وألغى المسؤولون الجولات العامة في الكابيتول لبقية اليوم. جاء ذلك الوقت الذي ذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، أن مسؤولين في مدينة نورثفيل بولاية ميشيغان، أغلقوا مركز اقتراع بسبب تسرب للغاز.وبالتزامن مع ذلك، قالت شرطة ولاية نيويورك إنها ألقت القبض على مواطن أمريكي هدد بإحراق مركز اقتراع في بلدة فاولر بالقرب من الحدود الكندية. وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فإن بيان الشرطة أكد الرجل أدين سابقاً بارتكاب جناية، ولم يسمح له بالتصويت لأنه لم يعد للتسجيل بعد إطلاق سراحه من السجن.وأضافت الشرطة أن الرجل ظهر غاضباً، وهدد بالعودة بمسدس وحرق المكان، مشيرة إلى أن الرجل فر من المكان، ولكن جرى القبض عليه لاحقاً من قبل شرطة الولاية، وإحضاره إلى المركز للاستجواب.في غضون ذلك، قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (FBI)، اليوم، إنه تم إرسال تهديدات زائفة بوجود قنابل في مواقع اقتراع في عدة ولايات، مشيراً إلى أن العديد منها مصدره على ما يبدو نطاقات بريد إلكتروني روسية.وأضاف البيان: «لم يتم اعتبار أي من التهديدات ذات مصداقية حتى الآن، لم تُحدد ما هي الولايات المقصودة»، لكن مسؤولين في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، قالوا إنهم تلقوا «مكالمات متعددة»، وإن التهديدات بقنابل أجبرت على إغلاق مركزين للاقتراع لفترة وجيزة.