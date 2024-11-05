توعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالرد على أي عدوان محتمل من حلف شمال الأطلسي بكل الوسائل الممكنة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس (الثلاثاء)، عن لافروف قوله في مقابلة: «لن يكون أحد آمنا، لا أولئك عبر المحيط الأطلسي، أو أولئك عبر القنال الإنجليزي».فيما شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن الكرملين يرفض الاتهامات بتورط المخابرات العسكرية الروسية المزعوم في شحن المتفجرات عن طريق خدمات البريد السريع إلى الاتحاد الأوروبي، ردا على ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.ووصف بيسكوف الأمر بأنه ليس إلا حشواً صحفياً، قائلاً: «هذه الصحيفة وغيرها من وسائل النشر التي تحظى باحترام كبير، غالباً ما تقوم بنشر مثل هذا الحشو الإعلامي غير المفهوم، والذي لا تدعمه أبداً أي معلومات موثوقة».وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت مقالاً يزعم أن إرسال المتفجرات يعتبر نوعاً من العمليات السرية التي تقوم بها روسيا.وكان مكتب المدعي العام الوطني البولندي أفاد في نهاية أكتوبر 2024، بأن الأجهزة الأمنية في بولندا اعتقلت أربعة أعضاء من مجموعة تخريبية تعمل في دول الاتحاد الأوروبي، يشتبه في قيامهم بإرسال متفجرات عن طريق خدمات البريد السريع.ووفقاً للمحققين، كان الفريق يرسل الطرود المزودة بالمتفجرات أو بمواد خطيرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتشتعل هذه المواد ذاتياً أو تنفجر أثناء النقل البري أو الجوي، وكان الهدف النهائي للمخربين، وفقاً للجانب البولندي، هو استخدام هذه القناة لإرسال طرود محملة بالمتفجرات إلى كندا والولايات المتحدة.