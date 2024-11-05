كشف تقرير لبناني، اليوم (الثلاثاء)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 37 بلدة جنوبية وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، وقدرت الخسائر غير المباشرة للاقتصاد بنحو 4 مليارات دولار.وفيما تواصل إسرائيل استهداف مناطق مختلفة في لبنان، شنّت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على منطقة الجية مستهدفة شقة سكنية.وتتواصل المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم نحو أطراف مارون الراس وبنت جبيل، ودارت اشتباكات عنيفة عند أطراف البلدة.وأكدت وسائل إعلام عبرية استهداف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية في الجليل الأعلى، وأن صواريخ سقطت في مستوطنة سعسع في الجليل الغربي.واستهدفت الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة عدة قرى في جنوب لبنان. وأكدت المصادر أن حيا بالكامل دمر في بلدة الشهابية جنوب لبنان بعد غارات عنيفة.من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي (الثلاثاء) أنه اعترض مسيّرة آتية من الشرق فوق جنوب إسرائيل في منطقة البحر الميت. وقال الجيش في بيان: «اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مسيّرة دخلت الأراضي الإسرائيلية من الشرق»، من دون أن يحدد مصدر المسيّرة.كما اعترضت القوات الإسرائيلية أهدافاً جوية فوق أراضي البلاد قادمة من لبنان وسورية، إضافة إلى مسيّرة اخترقت الحدود الإسرائيلية من سورية.وأدت الضربة الإسرائيلية على المشارف الجنوبية الشرقية للعاصمة السورية دمشق أمس (الإثنين)، إلى مقتل وإصابة 7 مقاتلين من حزب الله.من جهته، أعلن حزب الله في بيان، اليوم (الثلاثاء)، أن عناصره استهدفوا منتصف ليل أمس (الاثنين)، تجمعًا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، بصليةٍ صاروخية.وأفاد تقرير لبناني بأن 37 بلدة جنوبية مسحها الجيش الإسرائيلي وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه «في إطار الحرب التدميرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على لبنان، خصوصا الجنوب، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها».وأضافت أن أكثر من 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا، مؤكدة أن هذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام في جنوب لبنان.وأكدت أن خسائر الحرب تمثلت في تدمير 44 ألف منزل بشكل كامل، و22 ألف منزل بشكل جزئي، و120 ألف منزل تضررت بشكل طفيف. أما كلفة إعادة إعمار المنازل تقدر بـ4 مليارات و200 مليون دولار، وتراجع الاقتصاد بنسبة 50%، أما عدد القتلى المعلن لا يشمل ضحايا تحت الأنقاض أو المقاتلين.وكانت 29 قرية من الناقورة إلى شبعا شهدت خسائر كبيرة وتم تدمير 30 ألف منزل بشكل كامل على مساحة 300 كلم مربع.