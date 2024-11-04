استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم (الإثنين) رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، على هامش أعمال الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، المنعقد بالقاهرة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين أكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، كما شدد الرئيس السيسي على موقف مصر المستمر الداعم لوحدة واستقرار اليمن، وتأييد الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة باليمن، في ظل ما يمثله أمن واستقرار اليمن الشقيق من أهمية لمصر، فضلاً عن دورها المهم اتصالاً بأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، لاسيما في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة.

وفي ذلك السياق ناقش الرئيسان التطورات بمنطقتي خليج عدن والبحر الأحمر، والجهود الجارية لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.

وبدوره أعرب العليمي عن بالغ تقديره للدعم المصري المخلص والمستمر لليمن، مشدداً على عمق علاقات الأخوّة التي تجمع البلدين، ومؤكداً تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع الرئيس المصري.

وفي سياق متصل، شدد السيسي على موقف بلاده لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان، خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لافتاً إلى استمرار الدعم المصري للسودان للخروج من الأزمة التي يمر بها، وحقن دماء الأشقاء في السودان، ومستعرضاً الجهود المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية الدافعة في هذا الاتجاه.