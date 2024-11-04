توقع أشهر المؤرخين السياسيين المعروفين في الولايات المتحدة ألن ليختمان، فوز نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على منافسها الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات المرتقبة غدا (الثلاثاء)، وكان أستاذ التاريخ الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، أحد القلائل الذين توقعوا فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات عام 2016، على منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.وتمسك المؤرخ الرئاسي البالغ من العمر 77 عاماً، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، اليوم (الإثنين)، بما كان أعلنه في سبتمبر الماضي بأن كاملا هاريس ستهزم دونالد ترمب غدا. وقال: رغم كل الاستطلاعات، وتصاعد خطاب الكراهية والانقسام، إلا أنه لا يزال مقتنعا بفوز المرشحة الديمقراطية، إلا أنه لفت رغم ذلك إلى أنه في حال أخطأ، فلا بأس، وستكون المرة الوحيدة التي يخطأ فيها بتوقعاته على مدى أعوام طويلة.يذكر أن ليختمان المتخصص في التاريخ الأمريكي الحديث والأساليب الكمية في جامعة هارفارد، أعلن سابقاً أن هاريس ستكون الرئيسة القادمة. وقال في سبتمر الماضي: «هذا هو توقعي، لكن النتيجة متروكة للناخب، فأخرجوا وصوتوا».ويستخدم ليختمان طريقة طورها عام 1981 مع عالم الرياضيات، فلاديمير كيليس-بوروك، للخروج بتوقعاته هذه. وسبق له أن توقع في عام 2008، انتخاب أول رئيس أسود، وقد فاز بالفعل حينها باراك أوباما.