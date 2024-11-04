رغم أنه لم يتبقَّ على موعد الحسم سوى ساعات عدة، إلا أن السؤال الذي يثار عند كل انتخابات رئاسية، هو: من ينتخب الرئيس الأمريكي، ملايين الناخبين الذين يدلون بأصواتهم، أم هيئة كبار الناخبين أو ما يطلق عليهم «المجمع الانتخابي»؟هذا النظام الانتخابي المعقد، الذي يفقد المواطن الأمريكي صوته في اختيار ساكن البيت الأبيض يواجه انتقادات عدة، إلا أنه ما زال صامداً منذ أكثر من 200 عام.وعندما يذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع فهم لا يصوتون فعلياً على المرشحين لمنصب الرئيس، بل على الناخبين أو المندوبين في المجمع الانتخابي، وهو مجموعة من كبار الناخبين لديهم مهمة واحدة، هي اختيار رئيس الولايات المتحدة.• كيف يتم اختيار أعضاء المجمع؟ نظام انتخابي معقد•• العملية تتكون من جزءين، الأول: تختار الأحزاب في كل ولاية قوائم الناخبين المحتملين في وقت ما قبل الانتخابات العامة، وفي هذا الجزء يكون لكل مرشح رئاسي قائمة فريدة من الناخبين المحتملين، وغالباً ما تختار الأحزاب أفراداً للقائمة للاعتراف بخدمتهم وتفانيهم في الحزب. وقد يكونون مسؤولين منتخبين في الولاية، أو قادة أحزاب، أو أشخاصاً لديهم انتماء شخصي أو سياسي مع مرشح حزبهم الرئاسي.الثاني: أثناء الانتخابات العامة، عندما يدلي الناخبون في كل ولاية بأصواتهم لصالح المرشح الرئاسي الذي يختارونه، فإنهم يصوتون لاختيار ناخبي ولايتهم.وقد تظهر أسماء الناخبين المحتملين أو لا تظهر على ورقة الاقتراع أسفل اسم المرشحين الرئاسيين، اعتماداً على إجراءات الانتخابات وتنسيقات الاقتراع في كل ولاية.ويتكون المجمع الانتخابي من 538 ناخباً، ويحتاج المرشح إلى دعم أغلبية 270 منهم للفوز. وتخصص الأصوات الانتخابية بين الولايات بناءً على التعداد السكاني.ولدى كل ولاية عدد ناخبين في المجمع يساوي عدد وفديها في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس (صوتان في الشيوخ وواحد في النواب).• كيف يفوز المرشح بأصوات الولاية؟•• في كل الولايات تقريباً (48 من أصل 50 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، التي ليست ولاية ولكنها ممثلة في الهيئة الانتخابية)، عندما يحصل المرشح على الأغلبية، فإنه يفوز بجميع أصوات الناخبين (السكان وناخبي المجمع).وهذا يعني أنه مع حصول المرشح المتقدم على 50% من الأصوات زائد صوت واحد، يرسل جميع أصوات الناخبين لصالحه إلى الهيئة الانتخابية. وهذا ما يُعرف بقاعدة الفائز يأخذ كل شيء.ودون أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، لا يفوز المرشح، حتى وإن حصل على أكبر عدد من الأصوات على مستوى البلاد.• ماذا يحدث إن لم يحصل المرشح على الأصوات المطلوبة؟•• إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات الانتخابية، فإن الدستور يدعو مجلس النواب المنتخب حديثاً إلى اختيار الرئيس في ما يسمى بالانتخابات الطارئة، بحسب وكالة بلومبيرغ. ويختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.يذكر أن تفاصيل توزيع أصوات المجمع في كل ولاية على النحو التالي:ألاباما 9 أصوات، كنتاكي 8، داكوتا الشمالية 3، ألاسكا 3، لويزيانا 8، أوهايو 17، أريزونا 11، مين 4، أوكلاهوما 7، أركنساس 6، ميريلاند 10، أوريغون 8، كاليفورنيا 54 صوتاً (العدد الأكبر)، ماساتشوستس 11، بنسلفانيا 19، كولورادو 10، ميشيغان 15، رود آيلاند 4، كونيتيكت 7، مينيسوتا 10، كارولينا الجنوبية 9، ديلاوير 3، ميسيسيبي 6، داكوتا الجنوبية 3، مقاطعة كولومبيا 3، ميسوري 10، تينيسي 11، فلوريدا 30، مونتانا 4، تكساس 40، جورجيا 16، نبراسكا 5، يوتا 6، هاواي 4، نيفادا 6، فيرمونت 3، أيداهو 4، نيو هامبشاير 4، فيرجينيا 13، إلينوي 19، نيوجيرسي 14، واشنطن 12، 11 صوتاً، نيو مكسيكو 5، فيرجينيا الغربية 4، أيوا 6، نيويورك 28، ويسكونسن 10، كانساس 6، كارولينا الشمالية 16، وايومنغ 3 أصوات.ويتغير عدد المقاعد في المجمع الانتخابي كل 10 سنوات وفقاً للتعداد السكاني في الولايات المتحدة.