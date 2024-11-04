قُتل عنصران في الحرس الثوري الإيراني أحدهما برتبة جنرال، في حادثة تحطّم مروحية في جنوب شرق إيران. وذكرت وكالة «إرنا» الإخبارية الرسمية، اليوم (الإثنين)، أن «طائرة دوارة خفيفة جدّاً تابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني تعرّضت لحادثة أثناء قيامها بعمليات قتالية في المنطقة الحدودية في جنوب شرق البلاد».وأكد مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري مقتل العمید حمید مازندراني، في سقوط طائرة خفيفة جدّاً من نوع «جايروبلن» جنوب شرق البلاد. ولفت إلى أن الطائرة تعرضت لحادثة أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة «سيركان» الحدودية.وبحسب البيان: «قتل في الحادثة قائد لواء نينوى بمحافظة کلستان العميد حميد مازندراني، والطيار حامد جندقي الذي كان عضواً في القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية».