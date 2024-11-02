فيما تستمر المعارك العنيفة على الجبهات الروسية الأوكرانية، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه إلى التوقف عن «المشاهدة» واتخاذ إجراءات للتعامل مع وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا قبل أن تبدأ في مواجهة بلاده.وقال في مقطع مصور نُشر على «تليغرام»، إن كوريا الشمالية أحرزت تقدماً في قدرتها العسكرية ونشر الصواريخ وإنتاج الأسلحة، والآن ستكتسب خبرة الحرب الحديثة بكل أسف.وأضاف زيلينسكي أن أول دفعة تضم آلاف الجنود من كوريا الشمالية باتت بالقرب من الحدود الأوكرانية، سيضطر الأوكرانيون للدفاع عن أنفسهم ضدهم. وسيكتفي العالم مرة أخرى بالمشاهدة.وأفاد بأن أوكرانيا حددت كل موقع يتمركز فيه جنود كوريا الشمالية في روسيا، لكنه قال إن حلفاء كييف الغربيين لم يزودوها بالأسلحة بعيدة المدى اللازمة للتعامل معهم.ودعا مجدداً إلى تزويد بلاده بالصواريخ بعيدة المدى، إلا أنه انتقد أمريكا وبريطانيا وألمانيا، معتبراً أنهم يكتفون بالمشاهدة.وتضمن المقطع المصور الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق، تعليقاته مع صور لجنود كوريا الشمالية ومنصات صواريخ إضافة إلى صور للحرب.وكانت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي أكدت خلال زيارتها موسكو، الجمعة، أن بلادها ستقف إلى جانب روسيا حتى تحقيق النصر في أوكرانيا، وسط تنديد دول غربية بوصول آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى الحدود الروسية للقتال ضد قوات كييف.وسعت روسيا إلى تعميق علاقاتها مع كوريا الشمالية منذ أن بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 22 فبراير 2022. ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقاً للمساعدة المتبادلة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عندما زار بيونغ يانغ خلال الصيف.