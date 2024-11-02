هدد نائب رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي ديمتري ميدفيديف باستخدام بلاده السلاح النووي في حال تعرض وجودها للتهديد، مطالباً واشنطن بالتعاطي بجدية مع تهديد موسكو.وقال ميدفيديف في تصريحات لقناة «آر.تي» الروسية اليوم (السبت) إن الولايات المتحدة مخطئة إذا اعتقدت أن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية في حالة تعرض وجودها للتهديد، مضيفاً: «على واشنطن التعاطي بجدية مع تهديدات موسكو، مما يؤدي إلى تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة».وأضاف: «كبار المسؤولين في الولايات المتحدة لا يريدون اندلاع حرب عالمية ثالثة، ولكنهم لسبب ما يعتقدون أن الروس لن يعبروا أبداً خطاً معيناً، وهم مخطئون»، مشيراً إلى أن بلاده ترى أن المؤسسات الأمريكية والأوروبية الحالية تفتقر إلى الحكمة والرؤية اللتين تحلّى بهما الدبلوماسي الأمريكي الراحل هنري كيسنجر.وشدد بالقول: «عندما نتكلم عن وجود دولتنا، كما قال رئيسنا مراراً وتكراراً، لن يكون لنا أي خيار آخر، سوى استخدام السلاح النووي».يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لحاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، أكد فيها أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت 6 بلدات في المقاطعة الروسية بنحو 64 قذيفة، ما أسفر عن إصابة شخصين.وكتب غلادكوف على «تليغرام» أن القصف على عدة قرى وبلدات تم باستخدام المُسيرات، وأسفر عن إصابة مدنيين بجروح متفاوتة، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط العديد من المُسيرات.فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوي اعترضت 26 مُسيرة أوكرانية ودمرتها فوق مناطق روسيا خلال الليل، من بين تلك المناطق: كورسك، وبريانسك، وبيلغورود، وكالوغا، وأوريول، وروستوف، ونيجني نوفغورود، والقرم.بالمقابل، دوت انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف. وبحسب النائب في البرلمان الأوكراني يفغيني شيفتشينكو، فإن العاصمة شهدت انقطاعاً جزئياً للكهرباء بعد الانفجارات.