تداولت وسائل إعلام لبنانية اليوم (السبت) فيديو لعملية إنزال بحري لقوة إسرائيلية في منطقة البترون (محافظة الشمال) استهدفت خطف مواطن لبناني. وقال مصدر أمني لبناني إن المختطف قبطان بحري لبناني، وأضاف أن هناك تحقيقات في فرضية أن قوة كوماندوز إسرائيلية تسللت عبر البحر ونفذت الاختطاف في البترون، فيما رجحت مصادر أخرى أن المختطف هو المسؤول في «حزب الله» عماد أمهز.وكشفت المصادر أن العملية تمت فجر أمس (الجمعة)، مؤكدة أنها حادثة خطيرة في منطقة البترون تحقق فيها الأجهزة الأمنية اللبنانية من جيش لبناني وقوى الأمن الداخلي.وبحسب المعلومات، فإن قوة خاصة قوامها أكثر من 25 جندياً، بين بحارة وغواصين، نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون.وتفيد المعلومات بأن القوة المسلحة توجهت بكامل أسلحتها وعتادها إلى «شاليه» قريب من الشاطئ، حيث اختطفت شخصاً لبنانياً كان موجوداً بمفرده في المكان، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية وصحفية محلية.من جهته، أفاد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بأن الوزارة لم تصدر أي تعليق أو بيان حول الأنباء المتداولة عن إنزال في منطقة البترون، لافتاً إلى أن متابعة الموضوع منوطة بالأجهزة الأمنية والجهات المختصة.