شدد الجيش السوداني على أنه سيواصل القتال حتى تحقيق النصر واستعادة الأمن في البلاد، مؤكدا أن تحركاته العسكرية في ولاية الجزيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار.وبث الجيش السوداني عبر حسابه على تليغرام صورا لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، كاشفا أنه في الخطوط الأمامية في ولاية الجزيرة تحضيرا لما وصفه بالهجوم الكبير.ويواصل الجيش السوادني تحركاته في المنطقة وسط مواجهات عنيفة مع عناصر تابعة للدعم السريع، والتي أسر العديد من عناصرها.ويخوض الطرفان حاليا معارك عنيفة في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ أواخر العام الماضي. لكن بعد انشقاق أحد قادتها في الولاية وانضمامه إلى الجيش، شنّت قوات الدعم السريع هجمات على بعض المناطق، وحصلت مواجهات، ما تسبّب بمقتل نحو 200 شخص خلال عشرة أيام، بحسب السلطات المحلية ومسعفين.واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3.1 مليون نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة، وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.