قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع، يقيم المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية الجمهوري دونالد ترمب، والديمقراطية كامالا هاريس تجمعا انتخابيا، اليوم (الجمعة)، في ميلووكي، كبرى مدن ويسكنسن في منافسة محتدمة وأخيرة لكسب تأييد الناخبين الأمريكيين.وفيما يقترب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء القادم، لا تزال نتائج المرشحان للرئاسة الأمريكية ترمب وهاريس متقاربة في ويسكنسن للغاية، رغم الجهود المبذولة من فريقي الحملتين لتغيير المشهد والهيمنة على الأخبار في أسبوع شهد حتى الآن سجالات مريرة وهفوات من الجانبين بشأن قضايا بينها العرقيات والنوع الاجتماعي وحقوق الإنجاب.ويعود ترمب هذه المرة إلى المدينة التي بدأ منها سباقه الرئاسي خلال الصيف بعدما أصيب بأذنه في محاولة اغتيال، بينما ستعتمد الديمقراطية هاريس على نجمة الراب كاردي بي للسعي إلى التفوق على خصمها.ويوجّه ترمب الانتقادات لمنافسته هاريس ولغيرها من الديموقراطيين، للاستفادة من تأثير نجوم في عالم الموسيقى مثل غلوريلا وذي آيزلي براذرز وفلو ميلي خلال تجمّع انتخابي وحفل يقام في ميلووكي تحت عنوان «عندما نصوّت نفوز». وبحسب حملة هاريس فإن مغنية الراب كاردي بي الحائزة على جوائز غرامي ستتحدث خلال المناسبة، وأما ترمب فسيعود إلى «فيسيرف فور.م»، حيث أقيم المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.ورغم الاستعدادات للانتخابات إلا أن المخاوف من وقوع أعمال عنف قائمة، خصوصاً أن الكثير يخشون من رفض ترمب القبول بالنتيجة. ووفقاً لقائد شرطة واشنطن باميلا سميث لم يتم تحديد تهديدات حقيقية تواجه العاصمة التي شهدت أعمال شغب دامية في السادس من يناير 2021.