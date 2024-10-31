طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، من سكان 10 قرى في جنوب لبنان بينها مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في صور، إخلاءها، لاستهداف مواقع تابعة لحزب الله، بحسب قوله.ويشمل طلب الإخلاء الذي نشره متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، سكان «الحوش، والبازورية، ومخيم الرشيدية، والبرغلية، وبستيات، والحميري، وأرزي، ومطرية الشومر، والخرايب وأنصار»، وطلب منهم الانتقال إلى شمال نهر الأولي.وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية إسرائيلية قتلت هذا الأسبوع محمد خليل عليان، قائد التشكيل المضاد للدبابات في قطاع حجر التابع لحزب الله.ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الجيش قوله: «إن سلاح الجو نفذ ضربة سريعة أمس، ضد وحدة جوية تابعة لحزب الله، كانت أطلقت صاروخاً على طائرة شمال صور، من دون أن تصيبها».وتواصلت الاشتباكات في بلدة الخيام اللبنانية بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، حيث تحاول القوات الإسرائيلية التقدم مستخدمةً كل أنواع الأسلحة.ووفق الوكالة الوطنية للإعلام «لم تتوقف الاشتباكات حتى صباح اليوم (الخميس) في بلدة الخيام» بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال الذي «يحاول التقدم من شرق البلدة إلى الداخل مستعيناً بكل أنواع الأسلحة من رشاشات إلى قذائف مدفعية وغارات من الطيران الحربي». وأكدت أن الجيش الإسرائيلي قام «بعمليات تفخيخ وتفجير في منطقة وادي العصافير في البلدة».واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليل «أطراف بلدتي القليعة وبرج الملوك من الجهة المقابلة لبلدة الخيام بعدة قذائف مدفعية وطالت شظاياها المنازل القريبة المأهولة».وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة الخيام بالقنابل الثقيلة، وقامت القوات الإسرائيلية بسلسلة تفجيرات قوية في بلدة كفركلا، حيث سمع صداها في أرجاء المنطقة وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة لفترة طويلة.من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية أسفرت، أمس (الأربعاء )، عن مقتل 19 شخصاً في منطقة مدينة بعلبك الأثرية شرق لبنان.وأسفرت غارة جوية عن مقتل 11 شخصاً في قرية مزرعة بيت صليبي، وفقا لبيان أصدرته الوزارة. وأضافت أن ضربة أخرى في بلدة بدنايل في منطقة بعلبك أيضاً أسفرت عن مقتل ثمانية آخرين. وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي قصف في وقت سابق الأربعاء مدينة بعلبك بعد أن دعا إلى الإخلاء.