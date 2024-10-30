أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الهدف حماية لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي، موضحاً أنه اتصل بالموفد الأمريكي أموس هوكشتاين وأبلغه بأنه في طريقه إلى المنطقة.

وقال ميقاتي: «نأمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقتٍ قريب». ونقل ميقاتي عن هوكشتاين قوله: «حتماً نحن اليوم في وضع أفضل من الأمس»، مبيناً أن «تحرك هوكشتاين إشارة أمل ونأمل أن تترجم بوقف إطلاق نار».

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في حديث تلفزيوني اليوم (الأربعاء): أنا متفائل بحذر، لأن الإسرائيلي علمنا أنه كلما حصل على شيء يطلب المزيد، ونتعامل اليوم بما هو مناسب لأجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن شروط بلاده تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.

ولفت ميقاتي إلى أن الحكومة اللبنانية بمن فيهم وزراء «حزب الله» وافقوا على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش، مشدداً بالقول: «علينا الارتكاز إلى مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي تؤكد على بسط الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها كافة».