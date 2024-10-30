تعهد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي للبيت الأبيض دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، بالعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وذلك في رسالة إلى الأمريكيين لبنانيي الأصل.ودعا ترمب الناخبين من أصل لبناني للتصويت له من أجل السلام، مشدداً في رسالته بأنه خلال فترة ولايته، «كان لدينا سلام في الشرق الأوسط، وسننعم بالسلام مرة أخرى قريباً جداً».وقال ترمب: «سأقوم بإصلاح المشاكل التي تسببت بها كامالا هاريس وجو بايدن ووقف المعاناة والدمار في لبنان، مشيراً إلى أنه يريد أن يرى الشرق الأوسط يعود إلى سلام حقيقي ودائم»، مضيفاً: «سنعمل على تحقيقه بشكل صحيح حتى لا يتكرر كل 5 أو 10 سنوات».وشدد ترمب في رسالته بالقول: «أعطيكم كلمتي، سأحافظ على الشراكة المتساوية بين جميع الطوائف اللبنانية، فأصدقاؤكم وأهلكم في لبنان يستحقون العيش بسلام وازدهار ووئام مع جيرانهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».وأبدى تطلعه قدماً للتعاون مع الجالية اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة لضمان سلامة وأمن الشعب اللبناني.وتتجه أنظار العالم كافة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في 5 نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن يشارك فيها نحو 36.2 مليون أمريكي من أصول أمريكية لاتينية هذا العام.