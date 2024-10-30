رجح موقع «أكسيوس»، إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إسرائيل وحزب الله في غضون أسابيع. ونقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين اعتقادهم أن حزب الله «أصبح أخيراً على استعداد للنأي بنفسه عن حركة حماس في قطاع غزة». وأفاد بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بحث مع وزراء وقادة الجيش وأجهزة المخابرات «الصفقة المحتملة».

ووفقاً للموقع الأمريكي فإن زيارة المبعوثين الأمريكيين آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك لإسرائيل، المقررة غدا (الخميس)، تدل على أن نتنياهو يؤيد المضي قدما في إبرام الصفقة، وأن هوكشتاين كان ينتظر أن يحسم الإسرائيليون موقفهم بشأن الصفقة قبل التوجه لإسرائيل.

وحسب موقع «والا» الإخباري، فإن المبعوثين سيزوران إسرائيل في مسعى لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان. إلا أن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، أكد أن الحزب لم يصله «أي مشروع أو مبادرة سياسية بشكل رسمي»، معتبرا أن الأولوية هي الميدان الآن، وشدد على أن «حزب الله لا يقبل بأي تفاوض تحت النار.. وليتوقف العدوان ونحن جاهزون للبحث في كل المسائل السياسية».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أفادت بأنها ما زالت تعتقد أن هناك فرصة للتوصل لتسوية دبلوماسية في لبنان، وإنها ستواصل العمل من أجل تحقيق ذلك.

وينص مشروع الاتفاق محل التفاوض، وفقاً لموقع أكسيوس، على إعلان وقف إطلاق نار تتبعه فترة انتقالية لمدة 60 يوماً. وهو مبني على إعادة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، كما سينقل حزب الله أسلحته الثقيلة شمال الليطاني بعيداً عن حدود إسرائيل خلال الفترة الانتقالية.

ويتضمن المشروع نشر الجيش اللبناني خلال الفترة الانتقالية نحو 8 آلاف جندي على طول الحدود مع إسرائيل، في حين يسحب جيش الاحتلال قواته تدريجياً إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود خلال الفترة الانتقالية.

ويتوافق ما أورده الموقع الأمريكي مع ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية من أن جيش الاحتلال اقترب من إنهاء عمليته البرية في قرى لبنان الحدودية، وأنه أبلغ نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بأن الوقت مناسب لإنهاء الحرب مع حزب الله.