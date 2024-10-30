أيام قليلة تفصل الرئيس السابق والمرشح الجمهور دونالد ترمب ونائبة الرئيس الحالي والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس عن حسم ماراثون الوصول إلى البيت الأبيض عبر الانتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر.وفيما يلي جدول زمني للأحداث المتعلقة بالانتخابات بدءاً من يوم الحسم وحتى يوم التنصيب في يناير القادم.- 5 نوفمبر: في هذا اليوم تجري الانتخابات، لكن الأمر قد يستغرق أياما لمعرفة نتيجتها، خصوصا إذا كانت النتائج متقاربة وكان التصويت عبر البريد عاملا مؤثرا.- 26 نوفمبر: ينتظر صدور حكم بحق ترمب، أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يُدان بارتكاب جريمة في قضية دفع أموال في مانهاتن، إذ أُدين بتزوير وثائق للتغطية على دفع مبلغ لإسكات ممثلة وكان من المقرر إصدار الحكم في 18 سبتمبر الماضي.- 17 ديسمبر: اجتماع أعضاء الهيئة الانتخابية كل في ولايته أو في العاصمة واشنطن لاختيار الرئيس ونائبه.- 25 ديسمبر: يتلقى رئيس مجلس الشيوخ ومدير إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية أصوات الهيئة الانتخابية بحلول هذا التاريخ، ويرأس مجلس الشيوخ نائب الرئيس، وهو منصب كامالا هاريس في الوقت الحالي.- 6 يناير 2025: عقد جلسة مشتركة للكونغرس برئاسة نائب الرئيس، لعد أصوات الهيئة الانتخابية، ويعلن النتائج ويحدد من تم انتخابه.- 20 يناير: تنصيب الرئيس الجديد الفائز في الانتخابات ونائبه، وتأديتهما اليمين الدستورية رسميا.