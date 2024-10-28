أعلنت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري اليوم (الإثنين) وقوع انفجارين بالقرب من سفينة تجارية كانت تبحر على بعد 14 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من منطقة ذباب غرب اليمن، جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية واقعة انفجار على بعد 25 ميلاً بحرياً جنوب المخا.وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً بوقوع انفجار قرب سفينة تجارية على بعد 25 ميلاً بحرياً جنوب المخا غرب اليمن، مؤكدة أن السفينة والطاقم بخير وهم في طريقهم إلى ميناء التوقف التالي.وذكرت الهيئة أنها تلقت تقريراً عن انفجار ثانٍ قرب السفينة المرتبطة بالحادثة نفسها، مشددة على أن السفينة والطاقم بخير.