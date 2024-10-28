كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن التحالف الدولي لحل الدولتين سيعقد أول اجتماعاته في العاصمة السعودية الرياض منتصف الأسبوع. وقال في كلمة أمام المنتدى الإقليمي التاسع المنعقد في برشلونة، اليوم (الإثنين): إن التحالف العالمي أطلق ليكون منصة لكل الدول للمشاركة لإنهاء حرب غزة وفك الحصار عنها، والعمل على تحرير الرهائن، والسعي إلى حل الدولتين، مشدداً على ضرورة تحويل الأقوال إلى أفعال.

ولفت بوريل إلى أنه بعد اجتماع الرياض، فإن لجان التحالف سيعقدون اجتماعاً في بروكسل والقاهرة وعمان وإسطنبول والعاصمة النرويجية أوسلو للبحث حول الأوضاع في غزة من أجل تنفيذ حل الدولتين.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية أن التحالف الدولي «مظلة» لمساهمة الشركاء الدوليين العملية في تنفيذ حل الدولتين، مطالباً بمزيد من الضغط الدولي لإيقاف إسرائيل هجماتها المستمرة على قطاع غزة، ومساهمتها في توسع الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، وامتدادها إلى لبنان.

ويجتمع خلال المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، لمناقشة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحاً، خصوصاً الوضع المقلق في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أعلن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 في نيويورك الشهر الماضي.

وشدد على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل وأساس لعملية لسلام، معلناً تقدير بلاده للدول التي اعترفت بفلسطين أخيراً، داعياً الدول كافة للتحلي بالشجاعة واتخاذ القرار ذاته، والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ149 دولة مُعترفة بفلسطين. وأكد الأمير فيصل: أنّ تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه المنطقة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش.