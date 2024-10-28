حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من خطر «مجاعة محدقة» بالسودان الذي تعصف به حرب قاتلة منذ أكثر من عام ونصف العام. وشددت على ضرورة وصول كامل المساعدات من مختلف المعابر لمواجهة هذا الخطر.وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين لوكالة «فرانس برس»: نريد الوصول الكامل إضافة إلى القدرة على الدخول من خلال أكبر عدد ممكن من نقاط الدخول المختلفة إلى السودان والتأكد من أنه يمكننا البدء على نطاق واسع.وأكدت أن «المجاعة محدقة الآن. هناك مجاعة في مخيم زمزم وبالتالي ستنتشر. لذا فالأمر مُلّح حقاً أن نتمكن من الدخول والقيام بذلك على نطاق واسع».وأفادت بأن الأمر يتعلق بإدخال الطعام والشاحنات إلى هناك، لذا من المهم أن تظل المعابر مفتوحة.. كذلك المعابر الأخرى في جميع أنحاء السودان من حدود جنوب السودان إلى الشمال. نحن بحاجة إلى فتح أكبر عدد ممكن منها.ونزح نحو 11.3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم نحو 3 ملايين إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه «كارثة» إنسانية.ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.ودعت الأسبوع الماضي نحو 10 دول بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، الطرفين المتحاربين في السودان إلى ضمان وصول الإعانات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وقالت هذه الدول في بيان مشترك إن العرقلة الممنهجة من المعسكرين للجهود الإنسانية المحلية والدولية هي أساس هذه المجاعة.