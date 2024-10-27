لا تزال قضية الشرق الأوسط تثير جدلاً في الانتخابات الأمريكية، وكشفت ابنه مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية، نيكا سون شيونج، أن قرار عائلتها المفاجئ بإلغاء تأييد المؤسسة الذي كان مُخططاً له لمرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، جاء بسبب دعمها المستمر لإسرائيل في حربها على غزة.

وقالت سون شيونج، وهي ناشطة سياسية تقدمية اتُهمت كثيراً بمحاولة التدخل في التغطية الإخبارية للصحيفة، في بيان للصحيفة، أمس: «اتخذت عائلتنا قراراً مشتركاً بعدم تأييد أي مرشح رئاسي، وهذه هي المرة الأولى والوحيدة التي أشارك فيها في هذه العملية»، مضيفة: «كمواطنة في دولة تموّل الإبادة الجماعية بشكل علني، وكعائلة عانت من الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كان موقفنا من التأييد فرصة لرفض مبررات الاستهداف الواسع النطاق للصحفيين والحرب المستمرة على الأطفال».

وكان ناشر صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية قد أعلن الجمعة أن الصحيفة لن تؤيد مرشحاً في الانتخابات، لأول مرة منذ ثمانينات القرن الماضي.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه هاريس تحديات كبيرة في حملتها الانتخابية، مع تراجع شعبيتها، خصوصاً بين الناخبين من أصول إسبانية وأفريقية، وبحسب صحيفة «إكسبريس» الفرنسية فإن غياب دعم صحف بحجم «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز» يمثل ضربة قوية لحملة هاريس خصوصاً مع تقارب نتائج استطلاعات الرأي بينها وبين والمرشح الجمهوري دونالد ترمب الذي يواصل لقاءاته ويعقد اتفاقيات مع مختلف شرائح المجتمع الأمريكي، بما فيها الجاليات العربية والمسلمة.