فيما تواصل القوات الإسرائيلية حربها على لبنان، دعا جيش الاحتلال سكان 14 قرية في الجنوب إلى إخلائها فوراً والانتقال إلى شمال نهر الأولي.وقالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأحد): إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة زوطر الشرقية، فيما قتل خمسة أشخاص (السبت) في غارة مماثلة على مرجعيون.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود في معارك جنوب لبنان، وبذلك يرتفع إجمالي عدد جنود الاحتلال الذين قتلوا في المواجهات مع حزب الله إلى 36.وتحدث شهود عيان عن 3 إصابات بهجوم مسيرة على مصنع للصناعات الجوية في كرمئيل في إسرائيل، وأعلن حزب الله استهداف شركة للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بالمسيرات.وتحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد مسيرتين قادمتين من لبنان واعترضهما فوق مناطق مفتوحة، بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي والجليل الأعلى، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست». وأعلن أنه نجح أيضاً في اعتراض طائرة مسيرة كانت تشق طريقها «من الشرق»، قبل وقت قصير، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأضاف الجيش أن تلك الطائرة لم تدخل الأراضي الإسرائيلية.وشن الجيش الإسرائيلي غارات على منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية بعد تهديد المتحدث باسمه بقصف أبنية سكنية في منطقتي الحدث وبرج البراجنة، قائلاً إن المناطق التي سيتم قصفها تقع قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حسب قوله.وأكد أنه دمر منشأة استراتيجية تحت الأرض لحزب الله جنوب لبنان، واستخدم 400 طن من المتفجرات، قام الحزب بإنشائها على مدار السنوات الـ15 الأخيرة، في نفق يصل طوله إلى أكثر من كيلومتر ونصف الكيلومتر.وأنذر حزب الله سكان أكثر من 20 مستوطنة إسرائيلية بإخلائها فوراً، مؤكداً أنها باتت أهدافاً مشروعة له بعدما تحوّلت إلى قواعد للجيش الإسرائيلي.