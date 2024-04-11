يبدو أن الفلسطينيين على مقربة من الحصول على أول اعتراف أوروبي بدولتهم، إذ أعلن وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أسابيع. وكشف في كلمة أمام برلمان بلاده أنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام مناقشات دولية أوسع. وأضاف: لا يساور الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث، مؤكدا أن الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به خلال أسبوعين. وأفصح مارتن أنه خلال الأشهر الستة الماضية أجرى مناقشات حول الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام.يذكر أن قادة إسبانيا وإيرلندا وسلوفاكيا ومالطا عبروا الشهر الماضي في بيان مشترك استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.وذكرت إيرلندا منذ فترة طويلة أنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية إذا كان هذا يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط، لكن الحرب في غزة أعطت هذه القضية دفعة جديدة.