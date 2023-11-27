أعلنت حركة حماس اليوم (الاثنين) مقتل المتحدث باسم الحركة في مدينة القدس محمد حمادة في قصف غادر على قطاع غزة، مؤكدة أنه من أبناء قرية صورباهر.وقالت حماس في بيان النعي إن محمد حمادة (أبو إبراهيم) الذي يعمل متحدثاً باسم الحركة في مدينة القدس المحتلة قتل إثر قصف صهيوني غادر في إطار حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، مبينة أن حمادة تعرض للاعتقال لأكثر من 14 عاماً، وأطلق سراحه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وأبعد عن مدينة القدس إلى قطاع غزة.وأشارت إلى أنه عمل متحدثا باسم الحركة في القدس وعضواً في المكتب الإعلامي.