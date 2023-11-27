أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم (الاثنين) التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة التي كان مقررا أن تنتهي صباح غد (الثلاثاء).وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري في تغريدات على حسابه في «إكس»: تعلن دولة قطر أنه في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة.وقال الإنصاري إن بلاده تأمل أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة بعد رسائل الطرفين على تمديدها.بدورها، قالت حماس إنها اتفقت مع الوسطاء (قطر ومصر) على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة، مؤكدة أنها ستبذل جهدا لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين.وأشارت إلى أن الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار.من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان إن التمديد لمدة يومين سيشمل إطلاق سراح 20 محتجزاً إسرائيلياً و60 معتقلا فلسطينيا، متوقعاً إطلاق سراح 11 رهينة إسرائيلية اليوم و33 فلسطينيا.من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحوار الذي أدى إلى الهدنة الإنسانية الحالية لمدة 4 أيام في قطاع غزة يجب أن يستمر ويتحول إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار.ونقل لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام عن غوتيريش قوله: إن الهدنة التي اتفقت عليها إسرائيل وحركة حماس سمحت بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك شمالها، الجزء الذي تم عزله إلى حد كبير منذ أسابيع، مضيفاً: المساعدات لا تكاد تلبي الاحتياجات الهائلة لـ 1.7 مليون نازح.وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الكارثة الإنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، مجدداً دعوته للإفراج عن المحتجزين المتبقين فورا ودون قيد أو شرط وعلى جميع الدول استخدام نفوذها لإنهاء هذا الصراع المأساوي.