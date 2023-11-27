عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الإثنين) مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام أبو علي التونسي، مطالبا المساعدة في الوصول إليه.وقال البرنامج في تغريدات على حسابه في «إكس»: «أبو علي التونسي هو زعيم تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام ويدير أنشطة داعش الصناعية ومتخصص في صناعة الأسلحة الكيماوية والمتفجرات والأحزمة الانتحارية والأجهزة المتفجرة المبتكرة»، مضيفاً: «لا يمكن تحديد عدد العبوات التي صنعها أبو علي وزملاؤه، ولكن قد تكونوا مؤهلين لمكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمعلومات عنه، لذا ساعدونا في إيقافه لكي لا يصنع المزيد من العبوات». وحدد البرنامج عددا من وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل معه وتقديم المعلومات، مشدداً على ضرورة تحديد مكان اختبائه.