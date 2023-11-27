وصفت روسيا اليوم (الإثنين) الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي بـ«الاستفزازية والخطيرة»، مؤكدة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية ستؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة المشتعلة بالفعل بسبب الحرب في غزة.وقال زاخاروفا في بيان: «نندد بشدة بالهجوم الاستفزازي الأخير الذي شنته إسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية في سورية»، مضيفة:«نحن على قناعة بأن مثل هذه الممارسة الشريرة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لا سيما في سياق التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما ينتج عنه من زيادة في التوتر بالمنطقة».وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بوضع حد للأعمال غير المسؤولة التي تعرض حياة جميع الأبرياء للخطر.وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت أن انفجارا ضخما دوى في العاصمة السورية دمشق، فيما تصاعد الدخان في محيط منطقتي المزة والمعضمية، وبحسب وكالة الأنباء السورية (سونا) فإن الهجوم الإسرائيلي تسبب بخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة.