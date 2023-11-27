خلال حملة مداهمات واقتحامات، اعتقلت القوات الإسرائيلية 26 شخصاً من بلدة بني نعيم شرق الخليل في الضفة الغربية، اليوم (الإثنين).ونشرت وسائل إعلام فلسطينية أسماء 26 شخصا قالت إنهم الذين عُرف حتى الآن أن القوات الإسرائيلية اعتقلتهم في حملة المداهمات في بني نعيم، وكشفت أن القوات اعتقلت أسيرا محررا يدعى زاهي الكوسا من حي الضاحية العليا بنابلس.وأفاد التلفزيون الفلسطيني بأن القوات الخاصة الإسرائيلية اقتحمت مخيم الجلزون بمدينة رام الله في الضفة الغربية، واحتجزت شاباً ونفذت اقتحاماً آخر لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.من جهته، تحدث تلفزيون الأقصى عن سماع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم الجلزون. وأكد سماع دوي انفجار في مخيم عقبة جبر، تزامناً مع حصار أحد المنازل. وقال إن تعزيزات عسكرية برفقة جرافة اتجهت إلى المخيم.فيما أكدت شبكة «قدس» حدوث اشتباك مسلح بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم عقبة. ولفت إلى إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات في مخيم عقبة جبر، قائلا إن القوات منعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها.في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم، مواطناً بعد مداهمة منزله في مخيم العروب شمال الخليل. ونقلت عن مصادر محلية تأكيدها أن القوات انتشرت في أزقة المخيم وفتشت منزل المواطن قبل اعتقاله.وذكرت شبكة «قدس» أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة بيت لحم وبلدة بيتونيا في الضفة الغربية. وأكدت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، لافتة إلى سماع أصوات إطلاق نار وانفجار. وقالت إن عبوة شديدة الانفجار ألقيت باتجاه القوات الإسرائيلية. وقالت إن القوات الإسرائيلية الخاصة اعتقلت شابا بعد محاصرة منزله في قرية طلوزة شرق نابلس.واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، بحسب التلفزيون الفلسطيني، الذي قال إن جرافة مرافقة للقوات أجرت أعمال تخريب في أحد شوارع المخيم.