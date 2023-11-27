دخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس والتي أتاحت الإفراج عن محتجزين وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير، اليوم(الإثنين)،وسط محادثات جارية لتمديدها. وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم (الإثنين)، مساعي قطرية ومصرية وأمريكية وأوروبية وإسبانية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت. وبعد دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار لتجنب زيادة عدد القتلى في صفوف المدنيين، قال المالكي إن الهدنة الحالية قد تُمدد ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام، لكنه أضاف أن لا أحد يعرف إلى متى.وفيما أفصح متحدث الحكومة الإسرائيلية استعداد تل أبيب تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل الإفراج عن 10 أسرى، أعلنت حركة حماس، اليوم (الإثنين)، أنها ستبذل جهدا لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين. وقالت الحركة إن الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار. وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 أسرى مقابل كل يوم إضافي من الهدنة.