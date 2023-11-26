أعلنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن اليوم (الأحد) أن 140 امرأة تعرضن للاختطاف والانتهاكات المختلفة خلال الفترة الماضية، مؤكدة في بيان أن معظم النساء في اليمن يتعرضن للعنف اللفظي والابتزاز والتوقيف في نقاط التفتيش أثناء تنقلهن.وأوضحت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن خمس نساء في السجون تعرضن لمحاكمات خارجة عن إطار القانون، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة في تزايد وهناك ارتفاع لنسبة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومنها العنف الممارس ضد المرأة كالقتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهجير ومداهمات البيوت عند الاشتباه دون الالتزام بشروط الضبط، إضافة إلى القيود التي تفرض على المرأة اليمنية وتقيد حركة تنقلها، ومنها سياسة المحرم التي فرضها الحوثيون أخيراً.ودعت المنظمة الحقوقية في بيانها إلى التوقف عن استغلال النساء سواء عن طريق التغرير أو الترهيب واستخدامهن كأوراق ضغط في الحروب، وكذا تعزيز القانون عن طريق دعم التشريعات التي تحمي حقوق المرأة وتعاقب المنتهكين، إضافة إلى تعزيز نظام العدالة ليسهل على النساء الحصول عليها.وكان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قد وثق أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك بحق المرأة في اليمن حتى نهاية العام الماضي، متهماً المليشيا الحوثية بارتكابها.وأشار المركز بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى أن الانتهاكات الموثقة شملت القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمنع من التنقل وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.