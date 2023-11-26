أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم (الأحد) تسليم 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين ومحتجز روسي إلى الصليب الأحمر ضمن المرحلة الثالثة للتبادل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر الدفعة الثالثة من الأسرى.وذكر الجيش الإسرائيلي أنه بخلاف اليومين الماضيين تم تسليم المحتجزين للصليب الأحمر في شمال قطاع غزة وعددهم 14، إضافة إلى 3 أجانب من الجنسية التايلندية، مبيناً أنه تم تسليم المتحجزين في معبر المنطار، نظراً إلى الظروف الصحية لبعضهم.غير أن «حماس» أوضحت أنها أفرجت عن محتجز لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما أكدته الخارجية الروسية التي قالت إنه أفرج عن شخص يحمل جواز سفر روسيا بعد اتفاق مباشر مع حماس.وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أسماء 39 أسيرا من الدفعة الثالثة لتبادل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم، وجميعهم من الأطفال، ومعظمهم من القدس.في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة، فيما نقلت قناة (سي بي إس) الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن الرئيس جو بايدن سيتحدث اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للقناة أن الأمور تسير حتى الآن بالاتجاه الصحيح بما يخص الهدنة في قطاع غزة، وأنهم عملوا بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية.من جهة أخرى، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة، حيث تلقى المراجعات الأمنية، وتحدث مع القادة العسكريين. ووفقاً لما ذكره مكتبه فإنه زار أحد الأنفاق التي تم اكتشافها.وقال نتنياهو: «نحن هنا في غزة مع مقاتلينا ونبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين وسنعيدهم جميعا في النهاية».وفي سياق آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الهدنة بين إسرائيل وحماس لليوم الثالث تمر بلا أي عقبات، مبيناً أن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس (السبت) بلغ 2675 طنا، فيما بلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 9621 طنا، وحجم المياه 7047 طنا، فضلا عن 82 قطعة من الخيام والمشمعات، إضافة إلى 1992 طنا من المواد الإغاثية الأخرى.وأشار إلى أنه تم إدخال 788 طنا من الوقود حتى مساء أمس، مؤكدا أن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2056 شاحنة خلال هذه الفترة.ولفت إلى أن بلاده استقبلت في هذه الفترة 353 مصاباً من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصاً، إضافة إلى عبور 8514 شخصاً من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا من معبر رفح.