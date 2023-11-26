أعلنت سورية اليوم (الأحد) تعرض مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي. ووفقاً لوكالة الأنباء السورية (سونا) فإن الهجوم تسبب في خروج المطار عن الخدمة.ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: «حوالي الساعة ١٦:٥٠ من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ودمرت معظمها، وأسفر العدوان عن خروج المطار من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية».وكانت وسائل إعلامية سورية قد أوضحت أن صوت انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق قد دوى، فيما تصاعد الدخان في محيط منطقتيّ المزة والمعضمية عقب دوي الانفجارات.وذكرت صحيفة الوطن السورية أنه تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية.