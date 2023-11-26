أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتل 4 من قادتها في الحرب الإسرائيلية على غزة. ونشرت كتائب القسام، اليوم (الأحد)، أسماء أربعة من قادتها قتلوا في قطاع غزة، وهم: قائد لواء الشمال في غزة أحمد الغندور «أبو أنس»، وائل رجب، رأفت سلمان، وأيمن صيام.وكانت إسرائيل شكت في 16 نوفمبر الثاني الجاري بأنها قتلت أحمد الغندور، وهو ما أكدته حماس اليوم.والغندور عضو المجلس العسكري لكتائب القسام وقائد لواء الشمال، وهو الرجل الثالث في كتائب القسام بعد القائد العام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، وهو أعلى مسؤول عسكري بكتائب القسام يقتل منذ بداية الحرب. ولم تحدد كتائب القسام مكان أو زمان قتل قادتها. وتعرض الغندور في الماضي للعديد من عمليات الاغتيال لدوره في اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، لفت إلى احتمال مقتل الغندور وصيام في مؤتمر له يوم 16 من الشهر الجاري. وقال: في هذه المرحلة يمكن القول انه بالفعل تم تنفيذ ضربتيْن قويتيْن على مجمعيْن مختلفيْن تحت الأرض.وأضاف: «في الأول اختبأ قادة بارزون لحماس ومن بينهم أحمد الغندور قائد لواء شمال القطاع في حماس وأيمن صيام قائد القوة الصاروخية في حماس».