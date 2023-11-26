استيقظ سكان فيرتاون عاصمة سيراليون على هجوم ضد ثكنات الجيش ودوي إطلاق نار وانفجارات، اليوم (الأحد). وفرضت حكومة سيراليون حظرا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة أكدت نجاحها في صدّه. وأكد شهود عيان سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس، حيث يقع المخزن.من جهتها، قالت وزارة الإعلام في سيراليون في بيان لها: «نؤكد لعامة الشعب أن الحكومة وقواتنا الأمنية تسيطر على الوضع». وأضافت أنه تمّ فرض حظر للتجول بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح لقواتنا الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم.ولم يكشف البيان معلومات إضافية بشأن المسلحين الذين هاجموا مخزن الأسلحة أو دوافعهم.ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، بمحاولة أفراد الحصول على أسلحة والإخلال بالنظام الدستوري في سيراليون.وشهدت سيراليون، الواقعة في غرب أفريقيا، أزمة سياسية حادة في أعقاب انتخابات رئاسية وعامة في يونيو 2023. وأعيد انتخاب جوليوس مادا بيو رئيسا للبلاد في عملية اقتراع انتقدتها المعارضة والمراقبون الأجانب.وفي مطلع أغسطس الماضي، أكدت شرطة سيراليون أنها أوقفت العديد من الأفراد، بينهم ضباط في الجيش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات عنيفة بعد عام من أعمال شغب دامية وقعت في أغسطس 2022 وخلفت أكثر من 30 قتيلا.