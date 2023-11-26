تعرض الشرطي الأمريكي ديريك تشوفين المدان بقتل مواطنه من أصل أفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».

وكتبت الصحيفة الأمريكية أن تشوفين «تعرض للطعن في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر».

وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأمريكية بيانا لوكالة الصحافة الفرنسية أكدت فيه وقوع «اعتداء» من دون تحديد اسم الضحية.

وأوضحت أن موظفين في السجن «اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين»، مؤكدة استدعاء الخدمات الطبية الطارئة.

وأضافت أن السجين نُقل إلى «مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص».

وظهر فلويد، وهو من أصحاب البشرة السوداء (46 عاما)، مقيد اليدين لأكثر من 9 دقائق في 25 مايو 2020، قبل أن يلقى حتفه، بينما كان 9 عناصر من الشرطة يحاولون السيطرة عليه في عملية اعتقال فاشلة.

وأدان قضاء مينيسوتا تشوفين بالقتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام عام 2021 وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف عام.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استئنافا قدمه تشوفين ضد هذه الإدانة.

وشكّلت الأحكام النادرة ضد ضباط الشرطة علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة المليء بمشكلات عرقية، وزادت من الاستنكار لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.

وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها ضد استخدام الشرطة المفرط للقوة تجاه الأمريكيين من أصل أفريقي.