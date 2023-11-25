اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم (السبت) مدينة جنين في الضفة الغربية وأطلقت النار على فلسطينيين في محيط سجن عسكري، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.وقُتل شابان وأُصيب أربعة آخرون بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومحاصرتها مستشفيَي الشهيد خليل سليمان الحكومي وابن سينا.وأشارت الوكالة إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرفت جرافات الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين.وهاجمت قوات الإحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين المتجمهرين بمحيط السجن بانتظار إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في السجون الإسرائيلية وفقاً لاتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، وأطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل.