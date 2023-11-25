يتوجه وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري غداً (الأحد) إلى مدينة برشلونة الإسبانية، للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد بعد غدٍ (الإثنين) وتم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن المشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، تأتي بالتعاون مع اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، المنبثقة عن القمة العربية الطارئة التي عقدت بتاريخ 11 نوفمبر الجاري بالرياض، لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وحل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكداً أن اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية سوف تجتمع خلال وجودها في برشلونة مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية - الإسلامية الأخيرة، إضافة إلى مشاركتها في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، التي تعقد تحت عنوان «تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين - غزة والمنطقة».

ويتوجه شكري الثلاثاء القادم إلى نيويورك، للمشاركة مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة الدورية التي يعقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، التي قررت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن عقدها على المستوى الوزاري للتعامل مع تطورات الوضع في قطاع غزة، بهدف استعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته للدفع باتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن مطالبة أعضاء المجلس بالموافقة على اعتماد مشروع القرار العربي - الإسلامي الخاص بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف ومستدام.