كشفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أسماء الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل اليوم (الجمعة) ضمن الصفقة المتفق عليها. وأفاد مسؤول فلسطيني بأن إسرائيل أطلقت سراح 39 سجينا فلسطينيا هم 24 امرأة و15 من الذكور القصر في الضفة الغربية المحتلة، مقابل 13 من المحتجزين أطلقت حماس سراحهم من قطاع غزة.
وقال المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى قدورة فارس: إن إسرائيل سلمت السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش). وتزامن ذلك مع تسليم 13 امرأة وطفلا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهم من بين حوالي 240 محتجزا لدى حماس .
وأضاف فارس أن الصليب الأحمر تسلم الأسيرات والأسرى (الفلسطينيين) المحررين من معسكر سجن عوفر، لافتا إلى أن أسرى القدس سيتم أخذهم إلى القدس مباشرة، وأسرى الضفة الغربية سينقلون من معسكر عوفر إلى بلدية بيتونيا، حيث ستكون عائلاتهم بانتظارهم، والاتفاق أن يعود كل أسير وأسيرة إلى بيته.
وأعلنت الهيئة أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم هم:
1- يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله
2- قصي هاني علي أحمد / بيت لحم
3- جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية
4- محمد أحمد سليمان أبو رجب / الخليل
5- أحمد نعمان أحمد أبو نعيم / رام الله
6- براء بلال محمود ربعي / الخليل
7- أبان إياد محمد سعيد حماد / قلقيلية
8- معتز حاتم موسى أبو عرام / الخليل
9- إياد عبد القادر محمد خطيب / القدس - حزما
10- ليث خليل عثمان عثمان / رام الله
11- محمد محمود أيوب دار درويش / رام الله
12- جمال خليل جمال براهمه / أريحا
13- جمال يوسف جمال أبو حمدان / نابلس
14- محمد أنيس سليم ترابي / نابلس
15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس
16- روان نافز محمد أبو مطر / رام الله
17- مرح جودت موسى بكير / القدس
18- ملك محمد يوسف سليمان / القدس
19- أماني خالد نعمان حشيم / القدس
20- نهايه خضر حسين صوان / القدس
21- فيروز فايز محمود البو / القدس
22- تحرير عدنان محمد أبو سرية / نابلس
23- فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس
24- ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم
25- مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس
26- أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس
27- أزهار ثائر بكر عساف / القدس
28- رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم
29- فاطمة نعمان علي بدر / القدس
30- روضة موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم
31- سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس
32- فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم
33- سميرة عبد الحرباوي / القدس
34- سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية
35- فاطمة بكر موسى أبو شلال/ نابلس
36- حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله
37- فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين
38- زينه رائد عبدو / القدس
39- نور محمد حافظ الطاهر / نابلس
وقال المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى قدورة فارس: إن إسرائيل سلمت السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش). وتزامن ذلك مع تسليم 13 امرأة وطفلا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهم من بين حوالي 240 محتجزا لدى حماس .
وأضاف فارس أن الصليب الأحمر تسلم الأسيرات والأسرى (الفلسطينيين) المحررين من معسكر سجن عوفر، لافتا إلى أن أسرى القدس سيتم أخذهم إلى القدس مباشرة، وأسرى الضفة الغربية سينقلون من معسكر عوفر إلى بلدية بيتونيا، حيث ستكون عائلاتهم بانتظارهم، والاتفاق أن يعود كل أسير وأسيرة إلى بيته.
وأعلنت الهيئة أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم هم:
1- يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله
2- قصي هاني علي أحمد / بيت لحم
3- جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية
4- محمد أحمد سليمان أبو رجب / الخليل
5- أحمد نعمان أحمد أبو نعيم / رام الله
6- براء بلال محمود ربعي / الخليل
7- أبان إياد محمد سعيد حماد / قلقيلية
8- معتز حاتم موسى أبو عرام / الخليل
9- إياد عبد القادر محمد خطيب / القدس - حزما
10- ليث خليل عثمان عثمان / رام الله
11- محمد محمود أيوب دار درويش / رام الله
12- جمال خليل جمال براهمه / أريحا
13- جمال يوسف جمال أبو حمدان / نابلس
14- محمد أنيس سليم ترابي / نابلس
15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس
16- روان نافز محمد أبو مطر / رام الله
17- مرح جودت موسى بكير / القدس
18- ملك محمد يوسف سليمان / القدس
19- أماني خالد نعمان حشيم / القدس
20- نهايه خضر حسين صوان / القدس
21- فيروز فايز محمود البو / القدس
22- تحرير عدنان محمد أبو سرية / نابلس
23- فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس
24- ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم
25- مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس
26- أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس
27- أزهار ثائر بكر عساف / القدس
28- رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم
29- فاطمة نعمان علي بدر / القدس
30- روضة موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم
31- سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس
32- فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم
33- سميرة عبد الحرباوي / القدس
34- سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية
35- فاطمة بكر موسى أبو شلال/ نابلس
36- حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله
37- فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين
38- زينه رائد عبدو / القدس
39- نور محمد حافظ الطاهر / نابلس