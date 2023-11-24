كشفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أسماء الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل اليوم (الجمعة) ضمن الصفقة المتفق عليها. وأفاد مسؤول فلسطيني بأن إسرائيل أطلقت سراح 39 سجينا فلسطينيا هم 24 امرأة و15 من الذكور القصر في الضفة الغربية المحتلة، مقابل 13 من المحتجزين أطلقت حماس سراحهم من قطاع غزة.وقال المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى قدورة فارس: إن إسرائيل سلمت السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش). وتزامن ذلك مع تسليم 13 امرأة وطفلا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهم من بين حوالي 240 محتجزا لدى حماس .وأضاف فارس أن الصليب الأحمر تسلم الأسيرات والأسرى (الفلسطينيين) المحررين من معسكر سجن عوفر، لافتا إلى أن أسرى القدس سيتم أخذهم إلى القدس مباشرة، وأسرى الضفة الغربية سينقلون من معسكر عوفر إلى بلدية بيتونيا، حيث ستكون عائلاتهم بانتظارهم، والاتفاق أن يعود كل أسير وأسيرة إلى بيته.وأعلنت الهيئة أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم هم:1- يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله2- قصي هاني علي أحمد / بيت لحم3- جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية4- محمد أحمد سليمان أبو رجب / الخليل5- أحمد نعمان أحمد أبو نعيم / رام الله6- براء بلال محمود ربعي / الخليل7- أبان إياد محمد سعيد حماد / قلقيلية8- معتز حاتم موسى أبو عرام / الخليل9- إياد عبد القادر محمد خطيب / القدس - حزما10- ليث خليل عثمان عثمان / رام الله11- محمد محمود أيوب دار درويش / رام الله12- جمال خليل جمال براهمه / أريحا13- جمال يوسف جمال أبو حمدان / نابلس14- محمد أنيس سليم ترابي / نابلس15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس16- روان نافز محمد أبو مطر / رام الله17- مرح جودت موسى بكير / القدس18- ملك محمد يوسف سليمان / القدس19- أماني خالد نعمان حشيم / القدس20- نهايه خضر حسين صوان / القدس21- فيروز فايز محمود البو / القدس22- تحرير عدنان محمد أبو سرية / نابلس23- فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس24- ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم25- مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس26- أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس27- أزهار ثائر بكر عساف / القدس28- رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم29- فاطمة نعمان علي بدر / القدس30- روضة موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم31- سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس32- فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم33- سميرة عبد الحرباوي / القدس34- سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية35- فاطمة بكر موسى أبو شلال/ نابلس36- حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله37- فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين38- زينه رائد عبدو / القدس39- نور محمد حافظ الطاهر / نابلس