انتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي الهدنة الإنسانية التي بدأ سريانها صباح اليوم (الجمعة) في قطاع غزة، وقتل 3 فلسطينيين. ونفّذ الجيش الإسرائيلي تهديده ومنع نازحي القطاع من العودة إلى منازلهم، معلناً الشمال «منطقة حرب».وعندما حاول الأهالي العودة، أطلقت القناصة الرصاص باتجاههم ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وفقا لوكالة «رويترز».ووثقت مقاطع فيديو خروج آليات عسكرية إسرائيلية من القطاع، مع الساعات الأولى للهدنة التي تستمر لمدة 4 أيام. وكان الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات طالب فيها الفلسطينيين بعدم التوجه شمالا لأنها «مناطق حرب».وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على أنه لن يُسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله أثناء الهدنة. وقال إن الحرب في قطاع غزة لم تنتهِ بعد، وإن تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت.وبدأت الهدنة الإنسانية في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة (05.00 بتوقيت غرينتش)، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين من قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء (14.00 بتوقيت غرينتش) الجمعة، كما سيكون عدد المفرج عنهم 13، يتوزعون بين نساء وأطفال.