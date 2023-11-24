كشف استطلاع أجرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن حزب الليكود الحاكم سيفقد نحو نصف قوته الانتخابية وسيحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم، في مقابل صعود أحزاب المعارضة الإسرائيلية التي توقع أن تحقق أغلبية نيابية.وبحسب الاستطلاع، فإن أحزاب الائتلاف الحاكم ستفقد أغلبيتها الانتخابية وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات مبكرة، في حين أن أحزاب المعارضة في إسرائيل ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا.يذكر أن الليكود هو أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا قومية يمينية متطرفة تمتلك مجتمعة 64 مقعدا في الكنيست.وأفادت معاريف بأن 52% من الإسرائيليين يرون أن الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس الأنسب لتولي رئاسة الحكومة مقابل 27% يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأنسب.وكان استطلاع سابق، نشرته معاريف الأسبوع الماضي، أفصح أن 13% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم يرون أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين هو الأنسب لزعامة حزب الليكود بدلا من نتنياهو، في حين اعتبر 12% أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هو الأنسب لزعامة الحزب.وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تقدم بمقترح الأسبوع الماضي يدعو لإقالة نتنياهو، وقال إن الوقت قد حان لاستبداله، لافتا إلى أن تشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني، الذي ينتمي إليه نتنياهو، سيحظى بدعم واسع.وأضاف لبيد أن نتنياهو خسر ثقة مواطنيه وثقة المجتمع الدولي والأكثر خطورة ثقة الأجهزة الأمنية، لكن حزب الليكود رفض المقترح.ويواجه نتنياهو انتقادات حادة، ويحمّله كثير من الإسرائيليين المسؤولية عن الإخفاق العسكري والأمني في التعاطي مع عملية طوفان الأقصى.