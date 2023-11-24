دخلت الهدنة بين حماس وإسرائيل حيّز التنفيذ في قطاع غزة، صباح اليوم (الجمعة)، ولمدة 4 أيام بعد 49 يوماً من الحرب على غزة. ودخلت حيّز التنفيذ في تمام السابعة (05,00 ت غ)، على أن يتم تسليم دفعة أولى من الأسرى المدنيين من قطاع غزة في تمام الرابعة مساء (14,00 ت غ).وأكد شهود عيان أن الطيران الإسرائيلي ابتعد عن سماء غزة تدريجيا منذ بدء وقف النار. وأفادت مصادر مصرية بأن مئات الشاحنات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح، وخرجت سيارات الإسعاف ناقلة الجرحى إلى المستشفيات المصرية. وتوقّع المتحدث باسم معبر رفح دخول 230 شاحنة إلى القطاع.من جهته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش استكمل انتشاره على خطوط الهدنة المؤقتة مع بدء تطبيق الاتفاق الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.وبدأت الهدنة صباح الجمعة على أن يليها إفراج عن دفعة أولى من الأسرى المدنيّين لدى حركة حماس بعد الظهر، بحسب ما أعلنت الدوحة أمس (الخميس)، بينما أكّدت حماس مبادلة أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين.ومن المنتظر أن يكون عدد المفرج عنهم 13 هم نساء وأطفال، كما سيضم عددا من المدنيين المُفرج عنهم، ليصل الإجمالي إلى 50 على مدى 4 أيام. وكذلك سيتم من خلال أيام الهدنة جمع المعلومات حول بقية الأسرى للنظر في إمكانية أن يكون هناك أعداد أكبر يتم الإفراج عنهم وبالتالي تمديد هذه الهدنة.وكانت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أكدت أن الهدنة تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 7 صباحاً، مشيرةً إلى أنّها تسري لمدة 4 أيام، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكريّة من الجانبين.وأكدت أنه سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً، ويُفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيّين من النساء والأطفال.أما في إسرائيل، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان تسلم قائمة أسماء أولية للمختطفين، مضيفا أن الجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات الأسرى.بدوره، أعلن مصدر أمني مصري أن وفداً أمنياً مصرياً يصل إلى القدس ورام الله، بهدف تسلّم الأسرى الفلسطينيين المحررين، ومراقبة الالتزام بقائمة الأسماء التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للوسطاء ووافقت عليها حماس.وأضاف أنه سوف يتواجد في الصالة المصرية في معبر رفح، عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين برفقة مسؤولين أمنيين مصريّين وممثلين للهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر، لتسلم الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة، ثم يتم نقلهم عبر مطار العريش الدولي، على متن طائرة خاصة، إلى إسرائيل.على الصعيد الميداني، تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة موقعا عشرات الضحايا معظمهم نساء وأطفال، إلى أن أعلن بدء الهدنة.وقبل نحو ساعتين من دخولها حيز التنفيذ، اقتحم الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي وسط إطلاق للنار وقتل امرأة مصابة وأصاب 3 من الجرحى الذين يعالجون بالمستشفى، وهم في إصابة خطيرة، واعتقل 3 مصابين آخرين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.