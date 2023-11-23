فيما ينتظر ذوو الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين قرار بدء الهدنة والإفراج عن ذويهم بفارغ الصبر، قال مسؤول إسرائيلي إن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة، أي بعد يوم واحد من الموعد المعلن عنه في الأصل.ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 سجين مرشحين للإفراج عنهم، فيما قال مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، في بيان، إن توقيت الهدنة لا يزال غير مؤكد، ولن يبدأ إطلاق سراح الرهائن قبل يوم الجمعة.بدوره، أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان اليوم أن الحركة تتابع تفاصيل وترتيبات الهدنة، وستعلن عن موعد بدايتها عند التوصل إلى اتفاق، موضحاً أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي.من جهته، أكد عضو قيادة حماس في الخارج هشام قاسم أن موعد بدء الهدنة المرتقبة مرتبط بالانتهاء من الترتيبات المتعلقة بأسماء المحتجزين لدى الجانبين.